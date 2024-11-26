Zeynep Gürcanlı: Biden yönetiminden Türkiye'ye Hamas uyarısı

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Biden yönetimi de Ankara’ya Hamas konusunda baskıyı artıran bir tavır içine girdi; ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller geçen hafta “Türkiye hükümetine artık Hamas’la eskisi gibi bir iş ilişkisi olmayacağını açıkça belirteceğiz” dedi. Miller açıklamasında bir adım daha ileri gitti; ABD yargısının Hamas’ın pek çok üyesi hakkında iddianameler hazırladığını, hakkında iddianame olan Hamas mensuplarının “Amerika’ya iadesinin beklendiğini” de söyledi.

ABD’de yönetim yakın zamanda Demokratlardan Cumhuriyetçiler’e geçiyor olsa da, dış politikada “devamlılık” hakim; Bugüne kadar Ankara’nın Hamas’la kamuoyu önünde kurduğu temaslara fazla ses çıkarmayan Biden yönetiminin, birden bire Türkiye’ye bu kadar açık seçik bir uyarıda bulunması manidar. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Hamas uyarısını yaptığı hafta, ABD Hazine Bakanlığı da 6 Hamas yetkilisine yaptırım kararı alındığını açıkladı. Bu 6 Hamas mensubunun yarısının Türkiye’de yaşıyor oldukları da Amerikan Hazine Bakanlığı’nın açıklamasıyla duyuruldu. Ankara’ya yapılan uyarıyı, elbette, ABD’deki Halkbank hakkındaki davanın yeniden başlaması yönünde Amerikan yüksek yargı kurumlarının yakın zamanda aldıkları kararla birlikte okunmasında da fayda var.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı