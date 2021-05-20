Zeynep Altıok Akatlı: Peker konuşmaya başladığından beri iktidarın kontrol altında tuttuğu medya tekeli işlevsizleşti

Sedat Peker konuşmaya başladığından beri iktidarın uzun zamandır kontrol altında tuttuğu medya tekeli işlevsizleşti adeta. Fotoğraflarla ifşa edilen ilişkiler sosyal medya üzerinden bir bir ortaya çıkarken görüyoruz ki ne kadar katil, hırsız, tecavüzcü, dolandırıcı, uyuşturucu kaçakçısı varsa AKP’li bakanların makamlarına konuk olmuş. Sadece bu bakanlarla fotoğraf çekenler soruşturulsa ülkenin suç haritası kırmızıdan sarıya dönecek gibi! Her gün yeni bir ifşaya uyanır olduk. Sedat Peker konuşmaya başlayınca birbiri ardına mafya liderleri, tetikçi katiller de videolarla bu savaştan güçlü çıkacağına inandıkları safı seçip kendilerini gösterme ya da ön alma derdine düştüler. Çakıcı, Ağca kimi ararsanız ‘ifade özgürlüğünü’ alabildiğine kullanıyor. İktidarın yakın arkadaşı mafya lideri konuşmaya başladığından beridir şu ya da bu çıkar uğruna her iki tarafa sokulan ‘küçük çocukları’ bile korku sardı.

Zeynep Altıok Akatlı