Zeynep Altıok Akatlı: Peker konuşmaya başladığından beri iktidarın kontrol altında tuttuğu medya tekeli işlevsizleşti

Sedat Peker konuşmaya başladığından beri iktidarın uzun zamandır kontrol altında tuttuğu medya tekeli işlevsizleşti adeta. Fotoğraflarla ifşa edilen ilişkiler sosyal medya üzerinden bir bir ortaya çıkarken görüyoruz ki ne kadar katil, hırsız, tecavüzcü, dolandırıcı, uyuşturucu kaçakçısı varsa AKP’li bakanların makamlarına konuk olmuş. Sadece bu bakanlarla fotoğraf çekenler soruşturulsa ülkenin suç haritası kırmızıdan sarıya dönecek gibi! Her gün yeni bir ifşaya uyanır olduk. Sedat Peker konuşmaya başlayınca birbiri ardına mafya liderleri, tetikçi katiller de videolarla bu savaştan güçlü çıkacağına inandıkları safı seçip kendilerini gösterme ya da ön alma derdine düştüler. Çakıcı, Ağca kimi ararsanız ‘ifade özgürlüğünü’ alabildiğine kullanıyor. İktidarın yakın arkadaşı mafya lideri konuşmaya başladığından beridir şu ya da bu çıkar uğruna her iki tarafa sokulan ‘küçük çocukları’ bile korku sardı.
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Bu kriminal ‘reality show’u niye izliyoruz?
AKP gerçekten ‘bir kamera, bir tripod’ karşısında çaresiz kalıyorsa bunun nedeni, adalet arayışındaki çaresizliğin milyonlarca insanı bir mafya babasının üstü kapalı tehditlerinden ümit devşirmeye mecbur bırakmasıdır…
İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanına çağrı: Bayramlardaki tören düzensizliğini giderin
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla valilik tarafından düzenlenen resmi törenin, ‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne uygun olarak icra edildiğine dair anons yapılmasına tepki gösterdi. İBB başkanı cumhurbaşkanına çağrı yaptı: “Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin.”
Uzmanlar Erdoğan’la aynı görüşte değil: Salgın kontrole alınmadı, 4’üncü dalga olası
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 haftalık süren kapanmanın ardından “Salgını kontrol altına aldık” demişti. Ancak Diken’e konuşan uzmanlar salgının hiçbir dönemde kontrol altına alınamadığını söyledi ve bırakın kontrol altına alınmasını, Türkiye’de salgınla mücadele kapsamında dikkat edilmesi gereken parametrelerin hiçbir zaman yerine getirilmediğine dikkat çekti.
Türkiye’nin dört bir yanından 19 Mayıs kutlamaları…
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Salgın nedeniyle geçmişte görmeye alışık olduğumuz kalabalıklar yoktu belki ama resmi törenler dışında güne özel etkinlikler de düzenlendi. Özellikle Atatürk’ün bugünü emanet ettiği gençler başroldeydi. Kutlamalara katılanlar, evde kalanların da hissiyatını yanlarına alarak coşkuyu sokağa taşıdı. Bir kez daha O’na minnetlerini sundular günün anlam ve önemine uygun olarak. Kimi pedal çeviredi, kimi gösteri yaptı, kimi koştu…
Amaç İslam/Müslüman imajını değiştirmek: ‘Yerli ve milli Gaming Academy’ kuruluyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘küresel oyun sektöründeki İslam dini ve Müslüman imajını değiştirmek için yerli ve milli ‘Gaming Academy’ (Oyun Akademisi) kurulacağını’ duyurdu.