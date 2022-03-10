Zeynep Altıok Akatlı: Bir kadını istismar edip kızgın yağla yakan erkek 8 Mart’ta tahliye edildi

Fıtrat eşitsizliği kavramının mucidi Erdoğan da 8 Mart’ı karşılarken, ülkemizdeki kadın cinayetlerinin oran olarak Avrupa ülkelerinden çoğundan daha geride olduğunu açıklayarak, kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalığı (!) bambaşka bir boyuta taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda ülkenin tek kadın bakanı da aslında kadına yönelik şiddet olmadığını, bunu medyanın abarttığını söylemişti. Fıtrat eşitliği mesajları gözetildiğinde kendi içinde tutarlı ülkeler arasında olduğumuzu söyleyebiliriz. İktidarın kadın için tanımladığı role uygun davranmayan kadınları terbiye etmek için erkek şiddetini teşvik eden yaklaşımı cezasızlık boyutuyla erkeği korumaya devam ederken bu çok değerli açıklamayla birlikte inkâr politikalarıyla da desteklenmiş oldu. Ve Hatay’da bir kadını istismar edip, kızgın yağla yakan ve “MİT üyesiyim, bana bir şey olmaz” diyen Mustafa Resul Erkmen isimli erkek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tahliye edildi.

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı