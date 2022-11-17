Zeynep Altıok Akatlı: Araştırmalar ve sokak başka şey söylüyor

7 Haziran seçiminin iktidar tarafından beğenilmeyen sonuçlarının ardından ülkemizin her yanında yaşanan ve büyük acılar getiren kaos; halkları, kentleri birbirine düşman ederek siyasal partiler üzerinden mesnedinin ötesinde taraftarlıklar tanımlamış, ülkeyi ittifaksız seçime gidemez hale getirmişti.

Şimdi birbirine en uzak görüşlerin ortak acılar ve eşitsizlikler üzerinden oluşan birlikteliğinin yarattığı rahatsızlığın benzer bir ayrışma ve kenetlenme yaratıp yaratmayacağı tartışılırken HDP’nin muhatap alınıp alınmamasıyla ilgili papatya falı formülünü sürdüren Bahçeli, ülkenin en önemli sorununun terör olduğunu grup toplantısında açıkladıysa da araştırmalar ve sokak başka şey söylüyor.

Sözün bittiği yerdeyiz diye düşünen çok. Öyle sanıyorum ki adil, eşit ve demokratik bir düzen istiyorsak söz bitmez. En önce belleğimize ve söylenecek sözümüze güvenmeliyiz.

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı