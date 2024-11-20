Zeynep Aktaş: Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekiyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Jeopolitik risklerin artması, piyasalarda gerilimi yükseltti. Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Borsada ise bilişim sektörü performansıyla dikkat çekiyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar, Amerikan yapımı ATACMS füzelerinin kullanımıyla yeni bir boyut kazandı. Etkisi küresel piyasalarda hissediliyor. Moskova Borsası’nda türev işlemlerin kısa süreli durdurulması, piyasalardaki tedirginliği artırdı. Jeopolitik gerilimlerin yoğunlaştığı bu dönemde, yatırımcılar belirsizlikten korunmak için altına yöneldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda %2,1 artışla 3 milyon 86 bin liraya ulaştı. Altın piyasasında toplam işlem hacmi 2,4 milyar TL’yi, işlem miktarı da 799 kilogramı buldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu veriler, piyasa aktörlerinin belirsizlik ortamında altına yöneldiğini doğruluyor. Goldman Sachs’a göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD’nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek. 2025’te en çok işlem görecek emtialar arasında altını sıralayan Goldman Sachs, fiyatların Donald Trump’ın başkanlığı döneminde kazançlarını artırabileceğini söyledi.

Zeynep Aktaş’ın yazısı