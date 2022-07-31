Zelenski’den Donetsk için ‘zorunlu tahliye’ emri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, en ağır çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesi için ‘zorunlu tahliye’ talimatı verdi.

Zelenski, “Birçoğu ayrılmayı reddediyor ama yine de yapılması gerekiyor” diyerek, ayrılan sakinlere tazminat verileceğini de kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 şubatta Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş, başkent Kiev’de sert direniş olunca doğu bölgesinde yoğunlaşmıştı. Zelenski de çatışmalar şiddetlenince ‘zorunlu tahliye’ emri verdiğini duyurdu.

Donbas bölgelerinde hala yüz binlerce insanın yaşadığını söyleyen Zelenski, ‘bu bölgelerden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun o kadar az insanı öldürecek zamanı olacağını’ belirtti. Reuters’ın haberine göre Zelenski, ”Birçoğu ayrılmayı reddediyor ama yine de yapılması gerekiyor” diyerek, ayrılan sakinlere tazminat verileceğini de kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk da, bölgenin doğalgaz kaynaklarının yok edildiğini bu nedenle de tahliyenin kış başlamadan önce yapılması gerektiğini söyledi.