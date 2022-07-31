Rusya’nın ‘Karadeniz filomuzu vurdu’ dediği Ukrayna’dan ‘provokasyon’ açıklaması

Rusya, Ukrayna ordusunun Sivastopol’daki Karadeniz Filosu merkezlerini vurduğunu duyurarak, tüm etkinlikleri iptal etti. Ukraynalı bir yetkiliyse saldırıyı reddederek ‘provokasyon‘ olduğunu savundu.

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Rusya’nın 24 şubatta Ukrayna’ya başlattığı savaş devam ederken Moskova yönetiminden saldırı açıklaması geldi. Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’daki Rus filosunu vurduğu iddia edildi.

Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev, Ukrayna’nın Rus filosuna SİHA saldırısı düzenlediğini, beş askerin yaralandığını ve bugün düzenlenecek ‘Donanma Günü’ etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Rus yetkili, Ukrayna’nın Donanma Günü’nü mahvetmeye karar verdiğini öne sürerek bölge halkına evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Ukrayna ‘provokasyon’ dedi

Ukrayna yönetimiyse saldırı iddiasını reddetti. The Guardian’ın haberine göre Odesa’dan bir bölge yetkilisi, Rusya’yı işaret ederek saldırının ‘‘bariz provokasyon” olduğunu söyledi.