Zelenski’nin hayatı çizgi roman oldu

Ukrayna Devlet Başkan Volodimir Zelenski’nin komedyenden savaştaki bir ülkenin liderine dönüştüğü hayat hikayesi çizgi roman oldu.

Fotoğraflar: Reuters

2019 nisanda başkanlık koltuğuna geçen Zelenski politik kariyeri öncesi ‘Servant of the People’ adlı hiciv türündeki komedi dizisiyle tanınıyordu. Dizide yolsuzluklarla ilgili konuşması sosyal medyada viral olduktan sonra kazara Ukrayna devlet başkanı seçilen bir öğretmeni canlandırıyordu. Daha önce siyasi arenada herhangi bir deneyimi olmayan Zelenski’nin seçim kampanyası diğer adaylardan ne kadar farklı olduğu üzerine odaklanmıştı.

TidalWave Comics’in yayınladığı ‘Political Power: Volodymyr Zelensky’ isimli çizgi roman 22 sayfa.

Yazarı Michael Frizell “Kimdir, neden şu an Ukrayna için doğru lider” gibi soruları merak ederek araştırmasına başladığını anlattı.

Çizeri Pablo Martinena’nın ise David Beckham, Nelson Mandela ve Donald Trump’ın biyografilerinde imzası var.

Çizgi romanın satışından elde edilen gelirin bir kısmı Kızılhaç’a bağışlanacak.