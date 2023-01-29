Zelenski: Ukrayna’nın uzun menzilli füzelere ihtiyacı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde devam eden savaşta Rus ordusuna karşı daha etkili şekilde mücadele etmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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Zelenski Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin 28 Ocak’ta sabah saatlerinde Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrine füze saldırıları düzenlediğini kaydeden Zelenski, saldırı sonucu üç sivilin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda sivillerin yaşadığı konutların hedef alındığını ifade eden Zelenski, Rus kuvvetlerinin söz konusu saldırıyı S-300 füzeleriyle gerçekleştirdiğini aktardı.

Benzer saldırıların önlenmesi ve Rus ordusunun saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, “Ukrayna’nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var” dedi.