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Yaramazlara biraz batar!

Zelenski: Ukrayna hava savunması Avrupa’nın en güçlüsü olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkelerinin hava savunma kapasitesinin Avrupa’nın en güçlüsü olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajda, bugün ordu ve güvenlik güçlerinin yetkilileriyle bir araya gelerek cephedeki durumu ele aldıklarını, bu yıl buna benzer toplam 45 toplantı yaptıklarını aktardı.


En şiddetli çatışmaların Donbas bölgesinde Donetsk ve Luhansk tarafındaki şehir ve yerleşim yerlerinde sürdüğüne dikkat çeken Zelenski, “Genel olarak pozisyonlarımızı koruyoruz. Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var” dedi.

Zelenski, güvenlik toplantısında Ukrayna’nın hava savunma imkanlarının artırılması konusunu değerlendirdiklerini, bu yıl söz konusu sistemleri daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak şunları dedi:

“Ancak gelecek yıl Ukrayna hava savunması daha da güçlenecek, daha da etkili olacak. Ukrayna hava savunması Avrupa’nın en güçlüsü olabilir ve bu sadece ülkemiz için değil, tüm kıta için bir güvenlik garantisi olacaktır.”

ABD’den destek gelmişti

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgale Batı ülkelerinden gelen destekle karşılık veren Ukrayna, ABD’den hava savunma sistemi istiyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, önceki hafta Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu.

ABD, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi verileceğini doğruladı

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