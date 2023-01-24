Zelenski: Tüm güçlerimizi zafer uğruna birleştireceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya karşı savaşta zafer elde edebilmek için sahip oldukları tüm imkanları birleştireceklerini belirtti.

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Zelenski, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, son dönemlerde olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun çatışmaların Donbas bölgesinde sürdüğünü söyledi.

Rus güçlerinin saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini aktaran Zelenski, şunları söyledi: “Başta Donbas olmak üzere ana harekat bölgelerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Donbas için savaş devam ediyor. Güney için savaş devam ediyor.”

Rus ordusunun hareketleri ile ilgili gereken bilgilere sahip olduklarını kaydeden Zelenski, “Rusya’nın hangi güçleri biriktirdiğini görüyoruz ve nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz” dedi.

Zelenski, 24 Ocak’ta, Rusya’nın ülkesinde başlattığı savaşın 335’inci günü, yani 11’inci ayın tamamlanacağını hatırlatarak, “Tüm gücümüzü tek bir şey uğruna, zafer için, Ukrayna’nın zaferi için birleştireceğiz” dedi.