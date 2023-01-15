Zelenski: Rusya’nın Dnipro’ya füze saldırısında 25 sivil öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 25’e yükseldiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, dün Dnipro’daki dokuz katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından yaşamını yitirenlerin sayısıyla enkaz alanında devam eden arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA’nın haberine göre yaşamını yitiren sivillerin sayısının 25’e çıktığını aktaran Zelenski, ölenler arasında bir çocuğun da olduğunu ifade etti.

Zelenski, 13’ü çocuk 73 kişinin yaralandığı saldırının ardından altı çocuğun enkazdan kurtarıldığını anımsattı.

Yas ilan edildi

Saldırıda birçok sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Dnipro’da üç günlük yas ilan edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz alanında evsiz kalan siviller için çadırlar kuruldu. Saldırıdan önce yaklaşık 400 sivilin yaşadığı konutun çevresinde kurulan masalarda sıcak çay, kahve ve yemek ikram ediliyor.