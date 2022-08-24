Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’daki bir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki video konferans konuşmasında, Rus güçlerinin attığı roketlerin ülkenin doğusunda bulunan Chaplyne kasabasındaki istasyonda bir trene isabet ettiğini söyledi.

Ölü sayısı artabilir

AA’nın aktardığına göre vagonlardan dördünün alev aldığını aktaran Zelenski, “15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Her gün böyle yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyinin bu toplantısına böyle hazırlandı” dedi.

Zelenski, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Kiev yönetimi, Rus güçlerinin bugün Bağımsızlık Günü’nü kutlayan Ukrayna’ya saldırılar düzenleyebileceğini duyurmuştu.