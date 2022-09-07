Zelenski: Harkiv’de bazı yerleri Rus güçlerinden geri aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Harkiv bölgesindeki bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Zelenski, sosyal medyadaki görüntülü açıklamasında, gündeme ilişkin konuştu.

AA’nın haberine göre Ukrayna askerlerine teşekkür eden Zelenski, “Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var” diye konuştu.

Harkiv’de alınan yerlere ilişkin bilgi vermeyen Zelenski, “Şimdi Ukrayna bayrağının geri döndüğü bu veya diğer yerleşim yerlerini adlandırmanın zamanı değil” dedi.

Ukrayna güçlerinin Harkiv’de Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiği belirtilmişti. Yerel basında Ukrayna güçlerinin girdiği bazı köylerden görüntüler paylaşıldı.