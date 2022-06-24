Zelenski, Glastonbury’ye mesaj yolladı

Britanya’da düzenlenen ve dünyanın en büyük açık festivallerinden Glastonbury, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin mesajıyla açıldı.

Fotoğraf: Press Association

Bugün başlayıp pazar günü (26 Haziran) sona erecek festivalin açılış konserinde Britanyalı rock grubu Libertines kalabalığı coşturdu. Konser başlamadan önce ülkesi 24 Şubat’tan beri Rusya’nın işgali altında olan Zelenski’nin yolladığı video mesaj paylaşıldı.

”Rusya’nın savaşının bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz. Bu nedenle desteğinize ihtiyacımız var. Bu videoyu özgürlüğü tehlike altında olan herkesle paylaşmanızı istiyorum” diyerek kalabalığa seslenen Ukrayna lideri, siyasetçilere baskı yaparak ülkesini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılara destek verilebileceğini ifade etti.

Zelenski, ”Ne kadar çok insan özgürlüğümüzü ve gerçeği savunma mücadelemizde bize katılırsa Rusya’nın savaşı o kadar çabuk sona erer” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Libertines üyeleri de Zelenski’ye destek verip teşekkür etti, adını bir şarkı sözüne dahil ederek binlerce kişiye söyletti.