Meşhur festivali bu horoz uyandıracak

Britanya’nın en büyük festivallerinden Glastonbury’de programları tam donanımlı robot horoz anons edecek.

Horozun donanımı festivalin teknoloji ortağı EE’den. (Fotoğraf: Tom Dymond)

Başlamak üzere olan programları sesli olarak hatırlatacak olan horoz gün boyunca ünlü şarkıları çalacak, aynı zamanda kablosuz internet erişim (Wifi) noktası olarak çalışacak.

Independent’ın haberine göre, festivalin teknoloji ortağı mobil operatörü EE, 22-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek festival boyunca 8 milyar Instagram gönderisini görüntülemeye eşdeğer 200 terabaytlık veri kullanılmasını bekliyor. Bu da 2019’daki son Glastonbury Festivali’nde kullanılan 100 terabaytın iki katı.

Bu yılın ağır toplarının Billie Eilish, Paul McCartney ve Kendrick Lamar olduğu festivalin programını internet sitesinden görmek mümkün.