Zeki Gül: SGK, hekimin yazdığı ilaçları değil, en ucuzunu karşılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hekimin yazdığı ilaçları değil de eş değer ilaçlar içinde en ucuz olanı karşılıyor. Diyelim ki aynı etken maddeyi içeren ilacı on farklı firma üretsin. SGK en ucuz olanı baz alıp diğerlerinden fark alıyor. Hem de ne fark!

Gerek Covid-19 pandemisi gerekse son ekonomik kriz kimi ilaçların temininde zorluklara yol açtı. Hal böyle olunca eş değer ilaçlar içerisinde ucuz olan piyasada bulunmuyorsa, el mahkum pahalı olanı almak ve cepten dünya kadar para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Öyle ilaçlar var ki Sağlık Bakanlığı ruhsatı ile içerisinde ham maddenin aynı olduğunu teyit ettiği bu ilaçlar arasında 100-200 liralık farklar olabiliyor. Çoklu kronik hastalığınız varsa, hele bir de emekli iseniz ve eşiniz de hasta ise buna örtülü tıbbi yoksulluk girdabı da diyebiliriz.

SGK ve Sağlık Bakanlığı, tercih ettikleri kimi uygulamalar ile vatandaşa ‘Yolunacak kaz’ muamelesini reva görüyor. Argoda buna ‘Söğüşlemek’ de denmekte.

Zeki Gül’ün yazısı