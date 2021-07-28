Zeki Gül: Pandeminin iyi yönetilemediğini yıllar sonra göreceğiz

Covid-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi bizde de Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) mali açıdan olumsuz etkileyecektir. Ama asıl büyük kriz bu pandeminin salgına dönüşmüş kronik hastalıklar bağlamında yarattığı tahribattır. Üstelik bu kronik hastalıklar yaşam boyu sürebilmektedir. Yine zorunlu eve kapanmanın her birimize aldırdığı fazla kilolar SGK için ciddi bir gelecek yükü anlamına gelmektedir.

Pandeminin yeterince iyi yönetilemediğini asıl pandemi bittikten yıllar sonra göreceğiz. Oysa kronik hastalıklar kader değildir.

Zeki Gül’ün yazısı