Zeki Gül: Mısır sağlıkta bir başarı öyküsüyle gündemde

Mısır sağlıkta bir başarı öyküsü ile gündemde. Hepatit C ile enfekte nüfusun yüzde 80’e tanı koyup, bunların yüzde 70’den fazlasında tedaviyi hayata geçirdiği için DSÖ tarafından örnek ülke gösterilmiş oldu yakın zamanda. Ama yanı başında Gazze’de bu hafta su ve elektriklerin kesilmesi artacak bulaşıcı hepatit demek.

Eğlenirken topluca katledilen İsrailli Yahudi gençlerden, İsrail bombardımanı ile katledilen Filistinli çocuklara bir sözümüz olmalı: İnsan olarak mahcubuz.

Savaşlar da aynen bulaşıcı hastalıklar misali önlenebilir ve önlenemediğinde olumsuz sonuçları küresel olarak hissedilen insanlığın ortak sorunlarıdır. Aynen bulaşıcı hastalıklar misali hiçbir savaş, katliam, insanlık suçu lokal değildir, evrenseldir. Çözümü de öyle olmalı.

Zeki Gül’ün yazısı