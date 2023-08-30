Zeki Gül: Barışık olmak, hayatı sevmekle mümkün

Barış, öncelikle her birimizin hayatla, kendimizle, doğayla her koşulda barışık olmasıyla başlar. Barışık olmak, hayatı sevmekle mümkün. Bu bağlamda Ege için dünden bugüne simge isimlerden birisi “efsane Dikili Belediye Başkanı” Osman Özgüven. 12 Eylül 1980 sonrasının kurak günlerinde, Dikili Barış, Demokrasi ve Emek Festivali ile barış umudunu diri tutmuş, yasaklı günlerde gençliğin barış ufkunu zenginleştirmişti.

Onun ve mücadele arkadaşlarının anlatıldığı “Komünist Osman” belgeseli bu açıdan çok kıymetli. 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, belgesel film dalında 59 yapım arasında finale kaldı geçtiğimiz hafta. Önümüzdeki 2 Eylül akşamı ise Dünya Barış Günü etkinlikleri çerçevesinde Midilli’de gösterilecek.

Zeki Gül’ün yazısı