Zeki Demirkubuz’un yeni filmi Hayat’ın vizyon tarihi ertelendi: ‘Ölümlü Dünya’ göndermesi

Zeki Demirkubuz’un yeni filmi ‘Hayat’ın vizyon tarihi 1 Aralık’tan 15 Aralık’a ertelendi. Demirkubuz, aynı gün vizyona girecek ‘Ölümlü Dünya’ filmine gönderme yaparak “O tarihte memleket, gülüp eğlenecekmiş” dedi.

‘Masumiyet’, ‘Kader’, ‘Yeraltı’ gibi filmlerle Türkiye’nin öne çıkan yönetmenlerinden Demirkubuz, yaklaşık sekiz yıl sonra ‘Hayat’la sinemaya döndü.

Prömiyerini Filmekimi’nde yapan filmin, 1 Aralık’ta izleyiciyle buluşması beklenirken, vizyon tarihinin 15 Aralık’a ertelendiği duyuruldu.

Demirkubuz, erteleme kararının ardından bir X kullanıcısının “Benim intihar işi yine ertelendi” paylaşımını alıntılayarak aynı gün vizyona girecek ‘Ölümlü Dünya’ filmine gönderme yaptı:

“Seninki hiçbir şey, kurtulup gidersin. Ameliyat tarihi, yurtdışı göçünü 1 Aralık’a göre ayarlayanlar var. Erteleme bizim de canımızı sıktı ama o tarihte memleket gülüp, eğlenecekmiş. Ölümlü dünya, 15 gün daha sabret…”

Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı, fenomen haline gelen komedi filmi ‘Ölümlü Dünya’nın devam filmi 1 Aralık’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

‘Ölümlü Dünya’nın vizyon tarihinin ‘Hayat’la aynı güne denk gelmesi, ABD’de ‘Barbie‘ ve ‘Oppenheimer’ filmlerinin aynı gün vizyona girmesine benzetilmişti.