‘Zehrine karşı bağışıklığım var’ dedi; öpmeye çalıştığı kobranın ısırması sonucunda hayatını kaybetti

Filipinler’de, yılan zehrinin kendisine bir şey yapmayacağını söyleyen kişi, öpmeye çalıştığı kobranın sokması sonucunda hayatını kaybetti.

Alvarez’in daha önceki gösterilerinden. Fotoğraf: Viral Press

Pangasinan’da yaşayan yılan uzmanı Bernardo Alvarez (62), 9 Temmuz’da yakaladığı ve evcilleştirdiğini söylediği kobrayı elinde tutup komşuları ve gösteri yaptığı kişilere gösterirken öpmeye çalıştı. Kobra, “Benim zehrine karşı bağışıklığım var” diyen Alvarez’i dilinden soktu. Acıyla çığlık atan Alvarez yere yığıldı.

Sağlık ekipleri ve polis ulaştığında Alvarez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Doktorlar, ölümüne kobranın zehrinin yol açtığını söyledi.

Alvarez’in yakınları, “Her şey gözümüzün önünde oldu. Zehir çok kuvvetliymiş. Sağlık ekibi geldiğinde vücudunun kaskatı kesildiğini, nabzının atmadığını söyledi. Nasıl kabulleneceğiz bilemiyorum, hala inanamıyoruz” sözleriyle yaşadıkları şoku anlattı.

Aile cenaze töreni düzenlerken çevre halkı kobrayı öldürdü.

Alvarez’i sokan Kuzey Filipinler kobrasının dünyadaki en tehlikeli yılanlardan biri olduğunu belirten bölgesel sağlık dairesinde görevli Dr. Anna de Guzman, “Zehir felce yol açabiliyor. Alvarez’e de böyle olmuş. Bu durum da nefesin kesilmesine neden oluyor. Vücuttaki oksijen akışına etki ediyor ve sonuçta da kalbin durmasına sebebiyet veriyor” dedi.