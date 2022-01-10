‘Zehirli baklava’ sanıklarına 40 yıla kadar hapis istemi

Antalya’da, boşanmak isteyerek evden ayrılan eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederinin zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan damat ile iki arkadaşı hakkında 26’şar yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesinde Melek A.’nın evini terk ederek babaevine gitmesine sinirlenen kocası 21 Kasım 2020’de kayınpederinin evini kurşunlamış, gözaltına alınmış, 45 gün uzaklaştırma cezası verilmişti. Melek A.’nın babası Metin Kabakçı’nın 27 Kasım 2020’de sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen iki kişinin getirdiği baklavadan zehirlendiği şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Eve erzak ve baklava götüren Osman G. ve Melike E. ile malzemeleri gönderen Ferudun A. gözaltına alınmıştı. Ferudun A. tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre zehirli baklava göndererek eşi Melek A. ve kayınpederi Metin Kabakçı’yı öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Ferudun A. ve kendisine yardım eden arkadaşları tutuksuz sanıklar Melike E. ve Osman G. hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianame Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Toz döktüler, sahte kart bastırdılar

İddianamede, Melek A.’nın, babasının evine gittiği, Ferudun A.’nın eşiyle konuşmak için iki arkadaşından yardım istediği, Melike E.’nin arayarak kendisini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisi olarak tanıttığı ve aileyi ziyaret etmek istediklerini söylediği kaydedildi. Ferudun A.’nın Melike A. ile pastaneden baklava aldığı ve yanında taşıdığı tozu tatlıya döktüğü, bu sırada internet kafeye giden Osman G.’nin ise sahte görevli kartı bastırdığı bildirildi.

İddianameye göre Melika A. ve Osman G. sahte kartları göstererek eve girdi. Evde babası ve ablası bulunan Melek A. sanıklara çay ve baklavadan ikram etti. Melike E. yemedi, Osman G. ise dilimin sadece uçundan aldı. Tatlıdan üç dilim yiyen Metin Kabakçı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan sanıklar üzerlerine atılı suçu kabul etti, baklavaya dökülen madde Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi ve yüksek dozda alındığı takdirde ‘akut toksik’ etki gösterdiğine dair rapor hazırlandı. Maddenin etkileri hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan da rapor istendi.

Sakin kalsınlar diye koymuş

İddianamede, ayrıca, Ferudun A.’nın, sakinleştirici etkisi olduğunu bildiği ilacı, ailenin konuşma sırasında sakin kalması için baklavaya döktüğüne ilişkin beyanına yer verildi. Diğer iki sanığın da tatlıya ilaç konduğunu bildikleri vurgulandı.

İddiamane kabul edildikten sonra AA’ya konuşan Metin Kabakçı, “Baklavadan üç dilim yedim, bayılmışım, gerisini hatırlamıyorum. Dört gün sonra hastanede kendime geldim. Hemşireler, ‘Damadın baklava getirmiş, zehirlenmişsin, komadaydın’ dediler. Bütün aile ölebilirdik. Artık tatlı ikram edildiğinde direkt o korkuyu yaşıyorum” dedi.

Eşine şiddet uyguluyormuş

16 yıllık evli olduğu Ferudun A.’dan şiddet gördüğünü anlatan Melek A. ise eşinin eve gönderdiği baklavaya döktüğü maddeyi daha önce meyve suyunda kendisine içirmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Sanığın cezasını çekmesini istiyorum. Sürekli aileme zarar vermekle tehdit ediyordu. Daha önce ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak işkence etmişti, sopayla dövmüştü. Meyve suyunun içine bu ilacı koymuştu, bardağın yarısını bile içmeden kendimi kaybetmiştim.”

Müştekilerin avukatı Burak Yaman ulaşılması zor olan maddeyi sanığın nereden temin ettiğini bilmediklerini dile getirdi.