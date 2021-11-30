Zara’nın kurucusunun kızı çatı şirket Inditex’in başkanı oldu

Bünyesinde Zara, Massimo Dutti gibi markaları barındıran Inditex’in başkanlığına kurucusu ve eski başkanı Amancio Orgeta’nın kızı Marta Otega (37) getirildi. Ortega, 2011’den beri merkezi İspanya’daki şirketin başkanlığını yürüten Pablo Isa’nın yerine geçecek.

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Óscar García Maceiras ise CEO olarak atandı.

15 yıldır firmada çalışan Ortega ise asistan olarak Inditex bünyesindeki hazır giyim firması Bershka’da başladı.

Ortega, “Her zaman anne ve babamın mirasını yaşatmaya kendimi adayacağımı söyledim. Çocukluğumdan beri bu şirkette yaşadım, nefes aldım. Büyük profesyonellerden çok şey öğrendim” diyerek bu göreve getirilmekten onur duyduğunu ifade etti.

Forbes’a göre 77,8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden Amancio Ortega, şirketi 1975 yılında eski eşi Rosalia’yla kurmuştu. Ortega, aynı yıl Inditex’in ‘amiral gemisi’ Zara’yı kurmuştu.

2011’e kadar başkanlık görevini yürütmüştü. Bünyesindeki markalar arasında Pull&Bear ve Stradivarius da bulunan Inditex’in dünyanın dört bir yanında 6 bin 600’ü aşkın mağazası var.