Zamlı MTV tarifesi: Togg’da 13 bin liraya dayanacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkındaki teklifin kabul edilmesi halinde bir-üç yaş aralığında otomobil sahipleri 2023’te en az 4 bin 240 lira, en yüksek 202 bin 304 lira MTV ödemiş olacak.

Togg T10X modeli için ödenecek toplam MTV tutarıysa 12 bin 906 liraya ulaşacak.

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MTV’nin bu yıl bir defaya mahsus iki katı ödenmesini de içeren torba yasa teklifi geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Teklifin hızla yasalaşması öngörülüyor.

Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini temmuzda tamamlayacak olan araç sahiplerininse ağustos ve kasımda iki taksit halinde zamlı MTV ödemesi planlanıyor. Araç sahipleri bu sene bir-üç yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 lira MTV ödemiş olacak.

En yüksek MTV tutarı

Motor silindir hacmi 4 litrenin üzerinde ve araç değeri 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşan bir-üç yaşında bir otomobil sahibinin cebindense en yüksek MTV tutarı olan 202 bin 304 liraya çıkacak.

Yeni araçlar

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre yeni otomobil satışlarının yüzde 85’inin 1,6 litreyi aşmayan motor silindir hacminde olduğu göz önüne alındığında, bir-üç yaşındaki otomobil sahiplerinin büyük bölümü bu yıl toplamda 4 bin 240 lira ile 8 bin 870 lira arasında değişen MTV ödemiş olacak.

Buna göre, bir-üç yaş aralığında motor silindir hacmi 1300’ü aşmayan araçlarda taşıt değeri 114 bin lirayı aşmayanlar için 4 bin 240 lira, 114 bin lirayı aşıp 199 bin 700 lirayı aşmayanlar için 4 bin 660 lira ve taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan araçlar için 5 bin 90 lira yıllık MTV ödenecek.

Motor silindir hacmi 1301-1600’e kadar olan araçlarda taşıt 114 bin lirayı aşmayanlar için 7 bin 388 lira, 114 bin lirayı aşıp 199 bin 700 lirayı aşmayanlar için 8 bin130 lira ve taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan araçlar için toplamda 8 bin 870 lira MTV ödenecek.

Zamlı MTV düzenlemesi sadece otomobiller için değil otobüs, panelvan, uçak, helikopter ve motosiklet gibi gibi taşıtları da kapsayacak.

Togg’un MTV’si

Haziran itibariyle 808 adet teslimat yapan Togg’un 160 kW gücündeki T10X modelinin MTV’si elektrikli araçlar için belirlenen düzenleme gereği 6 bin 453 lira olmuştu. MTV zammı sonucu Togg T10X sahibi olacak kişiler 12 bin 906 lira MTV ödeyecek.

Tesla’nın standart menzile sahip Model Y versiyonunu satın alan elektrikli araç sürücüleriyse bu yıl 30 bin 904 lira tutarında MTV ödeyecek. Diğer yandan, Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan için bu sene ödenecek toplam MTV tutarı 8 bin 870 lirayı bulacak.