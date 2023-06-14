Zam beklentisi, tüketici talebini erkene çekti

Kur artışı, ‘beklenti enflasyonu’nu yeniden harekete geçirdi. Birçok markada satışlar yüzde 20 arttı. TL’deki değer kaybı, turist alışverişini de canlandırdı.

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Perakende sektörü, seçim sonrası artan kur ve asgari ücrette meydana gelecek artışın ürün fiyatlarına zam olarak yansıyacağı beklentisiyle hareketli bir döneme girdi. Olası yukarı yönlü fiyat hareketlerinden etkilenmemek için ihtiyaçlarını öne çeken tüketiciler, beklenti enflasyonunu yeniden harekete geçirdi.

Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre AVM ziyaretçi sayıları yüzde 15 arttı. Değer kaybeden TL de turist alışverişini canlandırdı.

Markalarsa günlük satış rekorları kırdı. LCW’nin bir günlük satış adedi 1,3 milyon adete yükseldi. Birçok şirket, satışlarını adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’ye yakın artırdı.

Sektör temsilcileri, kurda meydana gelen artışın ithal ürünlerde zam olarak yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtirken yerli ürünlerde söz konusu artış oranının sınırlı ve daha uzun vadede gerçekleşeceği yorumunu yaptı.