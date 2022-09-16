Zafer Arapkirli: Sürpriz olaylara ve ifşaata hazır olalım

Seçimin ayak sesleri artık iyice duyulmaya başlarken, siyasetin de olanca abukluğu ve absürdlüğü ile seyrettiği tarihi bir döneme tanık oluyoruz. İktidarın da muhalefetin de, (seçimin zamanında yapılacağını varsayarsak) önümüzdeki 9 aylık sürece vites büyüterek gireceğini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok.

Bu süreçte, muhtemeldir ki bugüne kadar tanık olmadığımız boyutta sürpriz olaylara ve sürpriz ifşaata hazır olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Hani, bir süredir suskunluk içindeki mafya lideri Sedat Peker’in sık sık kullandığı ifade ile, herkes “Elindeki cephaneyi, en etkili olabilecek zamana saklamayı” tercih ediyor. Hatta, bu “cephane” kapsamına, muhalefet ittifaklarının muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarının isimleri bile giriyor. Öteden beri Millet İttifakı’nın adayının da, onların adayına bakarak pozisyon almaya hazırlanan diğer (sol) ittifakların adaylarının da isimleri, deyim yerindeyse “çekmecede” bekletiliyor.

Bu süreçte, yine muhtemeldir ki, karşılıklı hasım ittifaklar birbirleri ile ilgili (doğru ya da yalan içerikli) “kıyamet koparacak dosyalar” hazırlığında veya yine bu tür dosyaları “sıkı sıkı kilitli dolaplarda – çekmecelerde” muhafaza ediyorlar.

Zafer Arapkirli’nin yazısı