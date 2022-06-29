Z kuşağı Elvis’i sevdi mi?

TikTok’a bakılırsa Z kuşağı Elvis’i çoktan bağrına bastı. Ancak 45 yıl önce ölen Elvis Presley’yi değil, ‘Elvis‘ adlı yeni biyografik filmde ‘rock’n roll kralı’nı canlandıran Austin Butler’ı. En azından şimdilik.

Austen Butler Fotoğraflar: Imdb

Presley’nin hayatını anlatan ‘Elvis’, geçen cuma tüm dünyada gösterime girdi, gişede şimdiden büyük başarı kazandı. Film TikTok’ta da büyük heyecan yarattı.

The Wall Street Journal’da yayımlanan bir yazı, Elvis Presley’den ‘gençleri çılgına çeviren ve yaşlıları kızdıran ilk büyük rock yıldızı‘ diye bahsediyor:

“Elvis, nesillerin ‘Rorschach testi’ gibi. 1950’lerdeki yükselişinden bu yana her on yılda bir, aslanlaştırıldı, romantikleştirildi, hicvedildi ve alay edildi. Unutulsa bile sonrasında yeniden ufukta belirdi.”

Elvis Presley

‘Elvis’ filminin yönetmeni Baz Luhrmann da benzer bir yorumda bulunuyor: “Eski nesil için bir tanrı, daha genç olanlar için bir ‘şaka’, bir ‘Cadılar Bayramı kostümü’. TikTok neslindeki karşılığıysa ‘boş bir bakış’.“

Sosyal medya, dijital yayın platformları, nostalji merakı, diziler, filmler… Bugün eski yıldızların nesiller arasındaki uçurumları aşması her zamankinden kolay. Elvis Presley’yi bugüne taşıyansa ‘Elvis’in 30 yaşındaki yıldızı Austin Butler gibi görünüyor.

Kimin kime ‘faydası’ olacak?

Z kuşağının Presley’ye gösterdiği ilginin sebebi büyük ölçüde Butler. 30 yaşındaki oyuncu, televizyonda çocuk ve genç rolleri oynayarak büyüdü. On yıl önce, ‘The Carrie Diaries’te de, ‘kötü çocuk’u canlandırarak hayranlarının sayısı artırdı.

Baz Luhrmann’ın yönettiği ‘Elvis’ gişede başarılı oldu

Genç aktörü ‘Elvis’ rolü için Luhrmann’a tavsiye eden Denzel Washington. Butler ve Washington 2018’de ‘Buz Adam Cometh’te rol aldı. Quentin Tarantino’nun ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ filminde de oynamıştı.

Butler, Z kuşağının, gözünün içine baktığı bir isim. Lainey Gossip sitesi ondan ‘Z kuşağının beklediği unicorn’ diye bahsediyor. 20 yaşındaki model Kaia Gerber’le ilişkisi ilgi çekiyor. Yakışıklıdan çok ‘güzel’ bulunuyor. Androjen, yumuşak, çocuksu gibi sıfatlarla tanımlanıyor.