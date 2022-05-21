Yuvadan düşen yavru kartallar koruma altında

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yuvalarından düşen kartal yavruları korumaya alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Salkımözü köyü sakinleri, dağlık arazide iki kartal yavrusunu yuvalarından yere düşmüş halde buldu. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.

Hayvanları koruma altına alan DKMP görevlileri, yavru kartalların bakımını özenle yapıyor. Saman ve ağaç dallarından yapılan yuvada kalan kartalları, görevliler kırmızı etle besliyor.

Günde yaklaşık yarım kilogram et tüketen kartallar uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak.