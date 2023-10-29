Yusuf Ziya Cömert: Önemli olan adının cumhuriyet olması değil, içini neyle doldurduğun

Dünyada resmi adında ‘cumhuriyet’ kelimesi geçen 159 tane ülke varmış.

Hangisini beğenirsen.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Venezuela’ya kadar.

Şu anda yakın tarihin en büyük katliamlarından birini icra eden İsrail’in resmi adında ‘cumhuriyet’ kelimesi yok. Tarif edilirken ‘parlamenter demokrasi’ tabiri kullanılıyor.

Demek ki ‘demokrasi’ diye tanımlanmak soykırım yapmana mâni değil!

Uygulamadaki durum: Adını cumhuriyet ya da demokrasi koyuyorsun, içini istediğin gibi dolduruyorsun. İdeolojiler de öyle.

Adını mesela ‘İslam’ koyuyorsun, içini istediğin gibi dolduruyorsun. Zamanla şunu da öğreniyorsun.

Önemli olan adının cumhuriyet olması değil. İçini neyle doldurduğun.

Adaletle mi, zulümle mi? Faziletle mi ahlaksızlıkla mı? Ellerin, yüzün, temiz mi, kirli mi?

Yani kötü bir şey mi cumhuriyet? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Hayır. İyi bir şey.

Yalan söylemiyordu öğretmenimiz. Halkın kendi kendisini yönetmesi güzel.

Ama biz içini güzel dolduramıyoruz.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı