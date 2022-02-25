Yusuf Ziya Cömert: Bu savaş, girmeyince de bizi yorar

Batı’nın Putin’i durduracak bir eyleme girişmesi beklenmiyor.

Ambargolu, yaptırımlı cümleler kurmanın ötesine geçmiyorlar.

Rusya bu kadarına tahammül edecek kuvvete sahip. En azından bugün için.

Eğer batı yeni enerji kaynakları ve yeni enerji yolları bulursa -ki bu mümkün ancak zaman alır- ambargolar Rusya’nın ekonomisini hırpalayabilir.

Bir müddet böyle çekişirler. İkinci bir soğuk savaş gibi. Fakat eskisine göre kapsamı ve süresi sınırlı bir soğuk savaş.

Doğru olan bizim bu savaşa girmememiz.

Anlaşılan devlet yetkilileri de böyle düşünüyor.

Mamafih bu savaş, girmeyince de bizi yorar.

Ukrayna’dan da Rusya’dan da Batı’dan da vazgeçmemenin, hepsiyle aynı anda alışveriş etmenin maliyeti gittikçe yükseliyor.

Dolar dün 14 lirayı geçti.

Sadece döviz korumalı hesapların faizi bir günde yüzde 7-8 arttı.

Başka maliyetler de çıkabilir. İktisatçılar turizm, buğday, savunma sanayii, enflasyon diye sayıp döküyorlar.

Batı yaptırım uygularken bizden bir şey istemese bari.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı