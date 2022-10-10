Yusuf Ziya Cömert: Başörtüsü çıkışı CHP’ye oy olarak dönmez

CHP lideri Kılıçdaroğlu CHP’nin o dönemde başarısız bir sınav verdiğini zaman zaman itiraf ediyor.

‘Helalleşme’ söyleminin içindeki en önemli maddelerden biri bu.

İktidar da sık sık “Muhalefet kazanırsa kazanımlarımızı kaybederiz” sopasını kullanıyor.

Kılıçdaroğlu bu endişeyi izale etmek için başörtüsü yasağını ortadan kaldırmaya matuf bir teklif getirdi.

Bu önemli bir gelişme.

Bir belge koymuş oldu ortaya bir nevi taahhüt.

Korkmayın, kazanımlarınızı kaybetmeyeceksiniz.

Böyle bir teşebbüs CHP’ye veya Kılıçdaroğlu’na oy olarak döner mi?

Dönmez. Ya da küçük gramajlarla döner.

Ama 6’lı masadaki muhafazakâr liderlerin işini kolaylaştırabilir.

Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi İzmir’de CHP’lilere “Arkamda mısınız?” diye sorduğu konuşmasını da kısmen şerh etmiş oldu.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı