Yusuf Karataş: Konya’daki katliam iktidarın uyguladığı politikalardan bağımsız düşünülemez

Gerçekler ne kadar karartılmaya çalışılırsa çalışılsın Konya’daki katliam, ülkenin değil ama kendi bekası için her fırsatta milliyetçilik ve şovenizmi kışkırtan ve bu temelde faşist bir rejim inşasına yönelen iktidarın uyguladığı politikalardan bağımsız düşünülemez.

Katilleri tanıyoruz!

Ülkenin Cumhurbaşkanının Kürtlerin hak eşitliğini savunan, demokratik barışçıl çözümden yana olanlara “Çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya, git Kürdistan’a. Sizin bu ülkede yeriniz yok’‘ dediği;

Ülkenin İçişleri Bakanının meclisin üçüncü büyük partisinin eş başkanını “Size bunun haddini bildireceğiz. Sizlere artık yaşama sansı yok” diyerek tehdit ettiği;

İktidarın küçük ortağının genel başkan yardımcısının HDP için “kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür” diyerek hedef gösterdiği;

İktidar ortağı Bahçeli’nin İzmir HDP binasına yapılan baskında katledilen parti çalışanı Deniz Poyraz’ı “Kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu” diyerek katile kol kanat gerdiği bir ülkede katillerin tetikçilerden ibaret olmadığı açıktır.

Yusuf Karataş’ın yazısı