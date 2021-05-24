Yusuf Karataş: Acaba Sedat Peker’den kimler medet umuyordu?

O zaman bizi mafya babalarından medet ummakla suçlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz’a soralım:
Sedat Peker; 2015’te Rize’de Erdoğan’a destek mitingi yaparken, 2017’de “başkanlık/tek adam iktidarı referandumu” için “evet” mitingleri düzenlerken, 2018’de ‘Cumhur İttifakı’na destek isterken mafya babasından medet umanlar kimlerdi?
Peker, tam sayfa ilanlarını muhalif medyaya mı; yoksa iktidarın borazanı medya organlarına mı verdi?
Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin ‘kuvayımilliyesi’ ilan ettiği ÖSO’ya, iktidarın iş birliği yaptığı cihatçı gruplara yardım tırları gönderirken kimi destekliyor ve ondan kimler medet umuyorlardı?
Peker’e “En Hayırsever İşadamı” ödülünü verenler (Milliyet) ve onu iftar davetlerinin baş konuğu yapanlar (Akit) iktidar borazanı medya organları değil miydi?
Sonra Peker’e “Türklük Hakanı” unvanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Dünya Karapapak Türkleri Kurultayında verilmedi mi?
Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen eski milletvekilini dövdürtürken, barış akademisyenlerine “Akan kanlarınızla duş alacağız” tehditlerini savururken (Bu davadan beraat etti), CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne karşı provokasyon yaparken, Erdoğan’a ‘diktatör’ diyenleri “Bayrak direklerine asacağız” diye tehdit ederken acaba Sedat Peker’den kimler medet umuyordu?