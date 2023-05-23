Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karadaş: Oğan’ın kararı ve ters psikoloji

Tam bu noktada Oğan’ın Erdoğan’ı destekleme kararının ilk bakışta yaratacağı moral bozukluğu ve umutsuzluğun aksine seçim sonuçlarını Kılıçdaroğlu lehine değiştirme potansiyeline odaklanmak gerekiyor. Irkçı Oğan’ın, bir tarafında Hizbullah’ın ve öbür tarafında Türkçü faşizmin temsilcilerinin ve merkezinde bunları kendi politik hedefleri etrafında birleştiren Erdoğan’ın yer aldığı en gerici güçlerin ittifakına katılması, ilk turda sandığa gitmeyen ya da tereddüt içinde Erdoğan’a oy veren kesimlerin (Tereddüt içindeki Kürt muhafazakar çevrelerin, umutsuzluk nedeniyle sandığa gitmeyen emekçilerin, gençlerin) kazanılması için bir olanak yaratabilir. Başka bir deyişle zaten ilk turda oylarını aldığı seçmenleri temsil etme vasfını kaybetmiş olan Oğan’ın tutumu, ters psikolojiye yol açabilir; sandığa gitmeyen ya da kararsız olan seçmenlerin Kılıçdaroğlu lehine tutum almasını sağlayabilir. Ancak böylesi bir etkinin yaratılması için karamsarlık havasının hızla dağıtılması, demokrasi ve değişim isteyen bütün halk güçlerinin hızla seferber edilmesi gerekiyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı


SON HABERLER

AKP’lilere ‘Babala’ mesajı gitmiş

Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programa katılacak AKP’lilere ‘mesaj’ gittiğini dile getirdi.

Borsadaki 18 şirketten hisse geri alımı

14 Mayıs seçim sonrası düşüşe geçen Borsa İstanbul’da 18 şirket hisselerini geri aldı. Geçen haftanın son iş gününde 11 şirket hisse geri almıştı.