Yusuf Karadaş: Oğan’ın kararı ve ters psikoloji

Tam bu noktada Oğan’ın Erdoğan’ı destekleme kararının ilk bakışta yaratacağı moral bozukluğu ve umutsuzluğun aksine seçim sonuçlarını Kılıçdaroğlu lehine değiştirme potansiyeline odaklanmak gerekiyor. Irkçı Oğan’ın, bir tarafında Hizbullah’ın ve öbür tarafında Türkçü faşizmin temsilcilerinin ve merkezinde bunları kendi politik hedefleri etrafında birleştiren Erdoğan’ın yer aldığı en gerici güçlerin ittifakına katılması, ilk turda sandığa gitmeyen ya da tereddüt içinde Erdoğan’a oy veren kesimlerin (Tereddüt içindeki Kürt muhafazakar çevrelerin, umutsuzluk nedeniyle sandığa gitmeyen emekçilerin, gençlerin) kazanılması için bir olanak yaratabilir. Başka bir deyişle zaten ilk turda oylarını aldığı seçmenleri temsil etme vasfını kaybetmiş olan Oğan’ın tutumu, ters psikolojiye yol açabilir; sandığa gitmeyen ya da kararsız olan seçmenlerin Kılıçdaroğlu lehine tutum almasını sağlayabilir. Ancak böylesi bir etkinin yaratılması için karamsarlık havasının hızla dağıtılması, demokrasi ve değişim isteyen bütün halk güçlerinin hızla seferber edilmesi gerekiyor.
SON HABERLER
AKP’lilere ‘Babala’ mesajı gitmiş
Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programa katılacak AKP’lilere ‘mesaj’ gittiğini dile getirdi.
CHP Gençlik Kolları yayınladı: Montaj değil gerçeği arayanlara
CHP Gençlik Kolları, “Montaj değil gerçeği arayanlara” notuyla paylaştığı videoda Erdoğan’ın ‘çözüm süreci’nde kullandığı ifadelere yer verdi.
‘Hasta kabulü başladı’ denen Defne Hastanesi’nde inşaat devam ediyor
Dün hasta kabülüne başlayan Hatay’da bulunan Defne Hastanesi’nde inşaat devam ederken sadece poliklinik hizmeti veriliyor.
Sinan Oğan, Erdoğan’la ilk tur öncesi de görüşmüş
Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda destekleyeceğini duyurduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilk tur öncesi de görüşmüş.
Borsadaki 18 şirketten hisse geri alımı
14 Mayıs seçim sonrası düşüşe geçen Borsa İstanbul’da 18 şirket hisselerini geri aldı. Geçen haftanın son iş gününde 11 şirket hisse geri almıştı.