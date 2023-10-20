Yusuf Karadaş: İsrail halkının da çoğunluğu Netanyahu’yu asıl sorumlu olarak görüyor

İsrail’in günlerdir aralıksız devam eden katliamlarını “meşru müdafaa” olarak göstermeye çalışan Batılı emperyalistler, Hamas’ın saldırısını Filistin halkıyla dayanışma eylemlerini yasaklamanın gerekçesi haline getirerek demokrasilerinin sınırlarını gösteriyorlar.

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Sunak başta olmak üzere Batılı emperyalist ülkelerin liderleri İsrail’in ırkçı Lideri Netanyahu’ya destek ziyaretleri için sıraya girmiş bulunuyorlar. İsrail’e “koşulsuz” desteğini açıklayan Almanya Başbakanı Scholz, bunu her ne kadar Nazizm’in Yahudi soykırımı ile açıklamaya çalışsa da aslında bu politika İsrail siyonizminin soykırımcı zihniyeti başka bir alanda ve biçimde uygulamasına destek verilmesi olarak anlam kazanıyor.

Oysa sadece Filistinliler değil, İsrail halkının da çoğunluğu Netanyahu’yu son çatışmaların asıl sorumlusu olarak görüyor. Zor bir durumda olan Netanyahu da Batılı emperyalistlerden aldığı desteği hazırlığı yapılan kara harekatı üzerinden bir milyondan fazla Gazzeliyi Mısır’a sürmek ve yeni alanları işgal etmek için bir fırsata dönüştürmek istiyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı