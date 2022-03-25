Yusuf Karadaş: Erdoğan gerçeği gördüğü için arabuluculuğa soyundu

Geçtiğimiz günlerde Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer, ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan satın alınan S-400’leri Ukrayna’ya vermesini önerdiğini açıklamışlardı. Bu öneri, Ukrayna savaşının seyrine bağlı olarak Biden yönetiminin Rusya’ya karşı daha açık tutum alması için Erdoğan üzerindeki baskıyı arttıracağının işaretlerini veriyor. Zaten Erdoğan da bu gerçeği gördüğü için Rusya ve Ukrayna arasında ara buluculuğa soyunmuş durumda. Çünkü bir yandan hem NATO üyesi ve hem de Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip, Ukrayna’ya SİHA satan bir yönetim olarak duruyor. Öte yandan da Rusya ile de önemli ticari ilişkileri ve siyasi anlaşmaları bulunuyor. Rusya ile karşı karşıya gelmenin hem ekonomik ve hem de Suriye başta olmak üzere bölgede ciddi siyasi sonuçları olacağını görüyor.

Ukrayna savaşı ve bu savaşla bağlantılı olarak Karadeniz, Kafkasya ve Doğu Akdeniz’de kızışan egemenlik mücadelesi, Erdoğan’ın temsilcisi olduğu burjuva gericiliğin çıkarları temelinde bugüne kadar emperyalistler arasındaki çatlakları, çelişkileri kullanma politikasının bir bumerang gibi kendisine doğru dönmekte olduğunu gösteriyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı