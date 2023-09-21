Yurt içinde gözler Merkez Bankası’na çevrildi

Merkez Bankası (MB) geçen ay beklentileri aşan 750 baz puanlık faiz artışının ardından bugün yeniden toplanıyor.

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Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kaybıyla günü 7.719,82 puandan tamamlarken, bugün gözler MB’nin faiz kararına çevrildi.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, MB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30’a çıkarılacağını tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi de politika faizinin 500 baz puan artışla yüzde 30’a çıkarılması yönünde.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 27,0278’den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0420 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

Öte yandan, dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), beş şirketin sermaye artırımına onay verdi. Kurul, Kalekim Kimyevi Maddeler’in 345 milyon liralık, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret’in 127 milyon liralık ve Çimsa Çimento’nun 810,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak beklenen düzeyde bir faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulundu.

Türkiye ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti.

7 Eylül’de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.