Yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor

Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor.

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Yağışların hafta başında yurdun iç ve doğu kesimlerinde hafta sonuysa batıda etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre bugün ve yarın ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu hava, Edirne, Kırklareli ile Çanakkale’nin güneyiyse yağışlı.

Cumartesi yağış, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Marmara ile Kıyı Ege’de etkili olacak.

Pazarsa Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyinde yağmur etkili.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Sıcaklıklarsa önümüzdeki beş gün mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.