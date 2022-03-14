Yunanistan’daki feribot yangınında kaybolan TIR şoförünün ablası kan örneği verdi

Yunanistan’ın Igoumenitsa Limanı’ndan İtalya’nın Brindisi Limanı’na gitmek üzere seyreden feribotta çıkan yangında kaybolan Aydınlı TIR şoförü Mehmet Çakır’ın ablası Yeşim Gür, cenazeler üzerinde yapılacak kimlik tespitinde kullanılması amacıyla kan örneği verdi.

Fotoğraf: AA

Feribotta, Korfu Adası yakınlarında 18 Şubat’ta yangın çıkmıştı. Yangında feribottaki 26’sı Türk vatandaşı 279 kişi kurtarılmıştı. Türk vatandaşlarından Mehmet Çakır’ın ismi kaybolan yolcular arasında yer almıştı. Sekiz kişinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp sayısı üçe düşmüştü.

AA’nın haberine göre Köşk ilçesindeki Çiftlikköy Mahallesi’nde yaşayan Yeşim Gür, Aydın Devlet Hastanesi’ne giderek kardeşi için kan örneği verdi.

‘Bu Mehmet’e benziyor’

Dokuz yıldır TIR şöforlüğü yapan kardeşinin bir firma için taze balık taşıdığını ve her zaman ailesiyle iletişimde olduğunu anlatan Gür, olay günü kendisine telefonla ulaşamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Babam feribotun yandığını televizyondan görmüş. Her zaman aynı gemiye biniyordu. Nereye gidip geldiğini biliyoruz. Televizyonda haberleri izledik. Kurtulanlar tahliye ediliyordu. Kardeşim kurtulmuştur diye, ekrana çıkar diye baktık ekrandaki fotoğraflara… ‘Bu Mehmet’e benziyor’ diyorduk. Sonra kurtulanlar Türkiye’ye döndü ama içinden kardeşim çıkmadı.

‘Beklemek çok zor’

O günden beri elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Türkiye’de olsa o geminin yanında bekleriz, tüm köy orada oluruz ama şimdi hepimiz perişanız. Gemiden çıkan cesetler oluyormuş. İşleyişin hızlı sürmesi için bizden de kan örneği istediler. Ben de hastaneye gidip kan örneği verdim. Sonuç bekliyoruz. Sağ ya da ölü kardeşime ulaşalım. Böyle beklemek çok zor.”

Gür, kardeşinin çalıştığı firmanın yetkililerinin kendileriyle iletişim kurmamasından dolayı da üzgün olduklarını da sözlerine ekledi.