Edirne’de, Yunanistan’a kaçarken yakalanan üç PKK şüphelisi tutuklandı.
AA’nın haberine göre güvenlik güçleri, tarafından sınırda gözaltına alınan M.S., Ö.D. ve Y.M.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi’ne götürülen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik güçleri üç gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan üç ismi yakalayarak gözaltına almıştı.