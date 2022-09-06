Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik bariyeri daha da uzatacak

Yunanistan, Türkiye’yle kara sınırının bulunduğu Meriç bölgesinde sığınmacıların geçişini engellemek amacıyla örülen çelik çitlere 140 kilometre daha uzatılacağını duyurdu.

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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Meriç’teki sınır bölgesini ziyareti sırasında, göçmenlere karşı ülkesinin aldığı ‘tedbirleri’ anlattı.

AA’nın haberine göre mevcut 40 kilometrelik çelik çiti 180 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Theodorikakos, sınır bölgesindeki devriye ve gözetim önlemlerini sıkılaştırmak için 250 yeni sınır polisi görevlendireceklerini duyurdu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis’in başkanlığında 23 Ağustos’ta toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, Meriç’teki bariyerin Türkiye sınırının tamamı boyunca uzatılması kararını almıştı.

Atina, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021’de tamamlanmıştı.