Yunanistan, dört adada eğitime bir hafta daha ara verdi

Yunanistan, Ege Denizi’nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki dört adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verdi.

Fotoğraf: AA

Ege depremlerle sarsılırken sismik hareketliliğin merkezi Santorini Adası diken üstünde. 15 bin kişinin yaşadığı adadaki yanardağda bilinen en son patlama 1950’deydi. Binlerce kişi adayı terk etti.

Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son sismik aktiviteleri analiz etmek için toplandı.

Toplantının ardından yetkililer, şu adalarda eğitimin 28 Şubat’a kadar ara verildiği açıkladı:

Yamurgi

Niyoz

Anafiya

Santorini

Kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılması, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmaması ve kıyı bölgelerinden uzak durulması önerildi.