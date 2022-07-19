Yunanistan ABD’den F-35 istedi

ABD Temsilciler Meclisi geçen hafta Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satılmasını zorlaştıracak bir önergeyi kabul ederken, Yunanistan dün ABD’den F-35 savaş uçağı istedi.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim devam ederken, Atina yönetimi ABD’den Ankara’nın tepkisini çekecek bir istekte bulundu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, dün ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) mevkidaşı Lloyd Austin’le görüştü.

Görüşme öncesinde basına konuşan Austin, ABD ile Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin ‘hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu’ söyledi. Panagiotopoulos, görüşmenin ilişkileri daha da derinleştirme imkanı sağlayacağını belirterek Austin’e “Bu ortaklığın şüphesiz yeni bir köşe taşı da son teknoloji F-35 savaş uçağının Yunanistan tarafından satın alınması olacaktır” dedi.

Türkiye’ye bu defa F-16 engeli

ABD, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için F-35 programından çıkarmıştı. Bunun üzerine hükümet F-35 siparişleri için harcanan paranın üstünü tamamlayıp yeni F-16 uçakları almak ve mevcut uçakları güncellemek için isteğini Washington’a iletmişti. Ama Türkiye F-16 konusunda da Yunanistan’ın girişimleri nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, mayıs ortasında ABD’ye gitmiş ve Kongre’de Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” demiş ve başbakanı ABD ziyareti sırasında Türkiye’ye F-16 satışlarını engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Daha sonra Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la geçen ayki NATO zirvesinde görüşüp bu konunun çözüme kavuşmasını talep etmişti.

Biden da Kongre’nin onayını hatırlatsa da olumlu bir sonuç konusunda iyimser olduğunu söylemişti. Ama Kongre’nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi, Biden’ın Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satma planını zorlaştıracak yasa değişikliği önergesini kabul etti.

Önergede, uçakların satılması için ‘F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması’ şartının yer alması dikkat çekmişti.