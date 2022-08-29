Yunan gazeteci uzun yıllar yaşadığı Türkiye’den sınır dışı edildi

Yunanistan merkezli Real gazetesinin yazarı Evangelos Areteos, uzun yıllar yaşadığı Türkiye’den sınır dışı edildi.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’de sekiz yıl yaşayan Areteos Twitter’dan paylaştığı notta perşembe Belçika’nın başkenti Brüksel’den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na indiğini ve burada ‘sohbet’ adı altında yaklaşık yedi saat sorgulandığını söyledi. Areteos, sorgunun ardından cuma günü 09:40 uçağıyla geldiği Brüksel’e gönderildiğini açıkladı.

I was expelled from Turkey for reasons of public order. A deeply saddening development that leaves me with grief. pic.twitter.com/05yJzxGV15 — evangelos areteos (@evanareteos) August 29, 2022

Sınır Tanımayan Gazeteciler’den (RSF) Erol Önderoğlu, gazetecinin sınır dışı edilmesi hakkında şunları söyledi: “Yunanistan merkezli Real gazetesinin yazarı Evangelos Areteos’un uzun yıllar yaşadığı Türkiye’den sınır dışı edilmesi, acı şekilde, yetkililerin eleştiriye gösterdikleri toleranssızlığın vardığı eşiğe işaret ediyor. Haksız karar geri alınmalı.”