Yumuşak güç: Zelenski’yi yatağında görmek isteyenlere yastık

Çekya’da bir tasarımcı Rus işgali altındaki Ukraynalılar yararına para toplamak için sıradışı bir yöntem buldu: Seks sembolü haline geldiğini söyledi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski baskılı yastık dikti.

Fotoğraf: Reuters

Zelenski 24 Şubat’ta başlayan Rus işgalinden bu yana sosyal medyadaki cesur paylaşımlarındaki biraz yorgun, kirli sakallı, asker yeşili tişörtüyle Ukrayna direnişinin yüzü oldu.

Yastıkların tasarımcısı Tomas Brinek, Reuters’a şöyle konuştu: “Birçok insan, çoğunlukla karşı cins Zelenski’yi bir tür seks sembolü olarak görüyor. Benim aklıma da Zelenski’nin sanki insanların yatağındaymış gibi görüneceği bir yastık yapma fikri geldi” dedi.

Fotoğraf: Instagram

Brinek, sınırlı sayıda üretilen el yapımı yastıklar için 2 binden fazla sipariş geldiğini ve savaştan etkilenen Ukraynalılara yardım eden bir vakıf için 420 bin Çekya korunası (278 bin lira) toplandığını söyledi.

“Fikir biraz şaka olsa da ciddi bir tarafı da var; elde edilen gelirin Ukrayna’ya faydası olabilir” diyen Brinek, yoğun ilgi nedeniyle yastıklardan bir parti daha üretmeyi planladığını da ekledi.