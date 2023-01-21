Yumurta fiyatları fırladı, Yeni Zelanda’da halk kendi tavuğunu yetiştirmenin peşine düştü

Kuş gribi, Rusya – Ukrayna savaşı ve yem fiyatlarının artması yumurta fiyatlarını zıplatınca, Yeni Zelanda’da kendi yumurtasını üretenlerin sayısı arttı.

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Yumurta fiyatları dünyanın birçok ülkesinde artıyor. ABD’de bir yılda yüzde 60 daha pahalandı ki bu birçok market ürününden yüksek bir oran. Aynı şekilde, Japonya’da da rekor artışlar yaşandı.

CNN’in haberine göre, kişi başına çoğu ülkeden daha fazla yumurta tüketen Yeni Zelanda’da, çiftçilikle ilgili yasal bazı düzenlemeler nedeniyle yumurta krizi daha da baş edilmez hale geldi. İnsanlar çareyi kendi tavuğunu yetiştirip yumurtasını üretmekte arıyor.

Popüler yerel alışveriş sitesi Trade Me, CNN’e yaptığı açıklamada, tavuklar ve onların bakımıyla ilgili ekipman aramalarının geçen aya göre yüzde 190 arttığını söyledi. Şirketin sözcüsü Millie Silvester, “Ocak ayının başından bu yana, tavuklar, yemlikler ve kümeslerle ilgili aramaların 65 bini geçtiğini gördük” dedi.

Sağlık riski taşıyor

Yumurta kıtlığına karşı alınan bireysel önlemler, bir dizi sorunu beraberinde getirebilir.

Örneğin Silvester’a göre, tavuk yetiştiriciliği bazı sağlık riskleri taşıyor, dolayısıyla dikkatle yapılması gerekiyor.

Yeni Zelanda’daki Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği SPCA‘nın başkanı Gabby Clezy ise, ‘Tavuklar 8 ila 10 yıl arasında yaşadığını ancak ömürlerinin yalnızca belli bir kısmında yumurtladıklarını belirtiyor ve ,tavuk beslemenin kalıcı bir çözüm olmayacağını söylüyor.

Fırıncı ve pastacıları da yumurta kıtlığından en çok zarar gören meslek grupları arasında.