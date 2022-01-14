Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara denetim

Türkiye genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde, 2 bin 220 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

AA’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre ülke genelinde 5-6-7 Ocak’ta kara yollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yaptı.


Denetimlerde, 537 sürücünün SRC belgesiz araç kullandığı, 482 araç sahibinin ilgili kurum/kuruluştan yetki/izin belgesi almadan veya alınan belgelerin dışında faaliyete bulunduğu belirlendi.

1723 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 9 bin 23 aracın fenni muayenesinin olmadığı, 567 şoförün geçerli piskoteknik değerlendirme raporu olmadan araç kullandığı, 1045 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadıkları saptandı.

SON HABERLER

Enes Kara’nın videosuna erişim engeli

Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar öncesi çekip sosyal medyadan paylaştığı videoya erişim engeli getirdi.

AKP’li yetkili: Öcalan’dan yeni mektup gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Demirtaş Öcalan’a hesap verecek” açıklamasını değerlendiren AKP’li bir yetkili, 2019’daki yerel seçimlerde olduğu gibi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bir mektup kaleme almasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Merkez Bankası anketi: Piyasa enflasyonun ‘köpüklü’ kalmasını bekliyor

Merkez Bankası’nın 50 katılımcıyla hazırladığı beklenti anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,75’e çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 16,13 TL oldu. Bir önceki anket döneminde yüzde 21,39 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37’ye yükseldi.