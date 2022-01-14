Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara denetim

Türkiye genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde, 2 bin 220 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

AA’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre ülke genelinde 5-6-7 Ocak’ta kara yollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 537 sürücünün SRC belgesiz araç kullandığı, 482 araç sahibinin ilgili kurum/kuruluştan yetki/izin belgesi almadan veya alınan belgelerin dışında faaliyete bulunduğu belirlendi.

1723 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 9 bin 23 aracın fenni muayenesinin olmadığı, 567 şoförün geçerli piskoteknik değerlendirme raporu olmadan araç kullandığı, 1045 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadıkları saptandı.