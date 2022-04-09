Yücel Demirer: Muhaliflerin hatası ‘seçim hilesi dağarcığını’ bildiğini düşünme yanılgısı

Muhalif kesimin bir başka yaygın hatası ‘seçim hilesi dağarcığı’nı bildiğini düşünme yanılgısıdır. Oysa hukuk ve özgürlükler alanı ne kadar daralırsa, seçim hilesi seçenek listesi o derece genişler. Bitmeyen “terör tehlikesi,” yapısal ve kültürel etkenler, coğrafi koşullar ve hatta hava durumu bile seçim manipülasyonu için fırsata çevrilebilir. Antidemokratik akıl için özellikle seçimlerden yıllar önce, henüz muhalefet uykudayken yapılan yasal düzenlemeler ile seçim günü ve gecesi yapılan müdahaleler kritik öneme sahiptir. Özellikle oy verme saati bittikten sonra asker ve polisle doldurulan adliye önleri ahlak dışı seçim hasadının verimli tarlaları gibidir.

Yücel Demirer’in yazısı