Yücel Demirer: ’Mahrem’in ifşası ve siyaset 

Ses/görüntü sızdırma eylemi, önceden planlama ve belli teknik kapasite gerektiren bir süreç. Ses/görüntü kaydına zemin oluşturacak bilginin toplanması, kayıt alınacak tuzak ortamının hazırlanması, tuzakta rol alacak aktörlerin istihdamı, kaydın alınması, saklanması ve dolaşıma sokulması için gereken örgütlülük düzeyi kapitalist toplumun egemen klikleri arasındaki rekabeti işaret ediyor. Bu tür kumpasları kuranların, utanç verici tuzaklardan siyasal enerji devşirenlerin ortak özellikleri yalnızca etik düşkünlükleri değil. Bu kişiler, şeffaf bir biçimde yürütülen siyasal mücadeleden doğan iradeye bu türden araçlarla müdahale ederek belli bir anda ve alanda etkin olmak yanında, siyasal sistemin temel dinamiklerini de dönüştürüp, kendilerine, kendi değer sistemlerine benzetmeyi arzu ediyorlar.
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